Defender direitos dos indígenas certamente encontra eco na militância de esquerda e no discurso de campanha de Lula em defesa dos povos — concretizado, aliás, logo no início do mandato, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas.

Nem na campanha nem no governo Lula se comprometeu com a descriminalização do porte de drogas. Sobre a equiparação da homofobia ao crime de racismo, a causa já tinha sido definida pelo STF. O voto isolado de Zanin contrário à tese na análise de um recurso, portanto, não fez diferença de forma prática.

A causa indígena é diferente — e, neste momento, mais cara ao governo do que as demais. Além da briga entre os povos e o poder público, existe uma disputa entre STF e Congresso Nacional. O julgamento que foi retomado hoje é de uma ação que tramita no tribunal desde 2016. Enquanto isso, avança no Congresso uma proposta que pode engessar a demarcação de terras indígenas.

A tendência no Congresso é que os indígenas sejam derrotados. A esperança dos povos está no STF, que deve chegar a um meio-termo no qual as terras sejam declaradas de direito dos indígenas, sem um marco temporal. Em compensação, quem ocupa as terras de boa-fé poderá ser indenizado.

Até agora, 3 dos 11 ministros votaram contra o marco temporal. Zanin demonstrou ser fiel ao governo Lula ao tentar salvar os direitos de, pelo menos, esse recorte das minorias sociais.