É praticamente nula a chance de haver reviravolta nos rumos do julgamento e André Mendonça sabe disso. Junto a Kassio Nunes Marques, os dois têm formado uma minoria isolada nas discussões sobre os processos do 8 de janeiro.

Mas existem duas consequências práticas decorrentes da atitude de André Mendonça. Primeiro efeito é imediato. O pedido de destaque atrasa os planos de Luís Roberto Barroso, que assumiu a presidência do STF na semana passada, de dar celeridade ao julgamento. O benefício aos golpistas dos atos antidemocráticos é ver a condenação adiada. Lançar os julgamentos para o futuro, no entanto, não muda a perspectiva de condenação dos réus.

O segundo efeito do pedido de destaque é dar ao STF a oportunidade de debater diante das câmeras e da opinião pública a conduta individualizada dos réus e as penas as serem aplicadas. Isso, no fundo, dissolve o argumento da defesa dos réus de que os julgamentos são realizados como um rolo compressor: de forma açodada e sem o respeito ao devido processo legal.

Por outro ângulo, o fato de Mendonça ter pedido destaque apenas dos processos nos quais mulheres são acusadas pode indicar que o ministro considere o gênero como diferencial para o enquadramento nas condutas e nas penas propostas. Até agora, somente processos contra homens foram examinados pelo STF.

No julgamento dos três primeiros réus, ocorridos no plenário físico, vieram de André Mendonça os principais questionamentos. O ministro discordou, por exemplo, do enquadramento dos acusados no crime de golpe de Estado — o que gerou discussão áspera com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em plenário.

Por fim, Mendonça ficou na corrente minoritária. Dessa vez, o mesmo deve acontecer. A maioria já está formada pela condenação das rés, nos parâmetros de punição delineados por Moraes.