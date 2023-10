O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, pautou para o dia 24 de outubro o terceiro julgamento contra Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é acusado de abuso do poder político por ter usado eventos oficiais do Sete de Setembro do ano passado para divulgar a candidatura à reeleição.

No domingo, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no processo pela condenação de Bolsonaro à pena de inelegibilidade. Em junho, o ex-presidente foi condenado à mesma punição e não pode se candidatar até 2030. Eventual nova condenação resultaria na mesma pena, pelo mesmo período.

No dia 10, o TSE começou a julgar Bolsonaro em outros processos. O ex-presidente é acusado de realizar lives no Palácio da Alvorada e entrevistas coletivas no Palácio do Planalto para divulgar sua candidatura no ano passado.