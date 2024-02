Lewandowski toma posse com equipe feminina e estilo discreto

Como a coluna noticiou ontem, foram escolhidas ao menos quatro advogadas nesses postos: Marta Machado para a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas; Sheila de Carvalho para a Secretaria de Acesso à Justiça; Estela Aranha para a Secretaria Nacional de Direitos Digitais e Ana Maria Mamede Neves para a chefia de gabinete.

Setores do PT também foram contemplados na nova equipe. O deputado petista Wadih Damous, atual titular da Secretaria Nacional do Consumidor, deve ser mantido no cargo. Jean Keiji Uema, assessor do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assumirá a Secretaria Nacional de Justiça.

Na cota pessoal, Lewandowski escolheu Manoel Carlos de Almeida para a Secretaria Executiva. O advogado foi foi secretário-geral do STF (Supremo Tribunal Federal) quando o ministro presidiu a corte.

Nomeado por Lula para o STF em 2006, Lewandowski era visto pelo presidente como o único integrante da corte que se manteve fiel ao PT. Na Operação Lava Jato, nadou contra a maré ao votar contra as decisões tomadas pelo ex-juiz Sergio Moro em Curitiba.

No mensalão, votou para absolver o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-presidente do PT José Genoino. Ficou vencido.

Em 2016, presidiu o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado. Foi dele a ideia de fatiar a votação da perda do mandato e da inabilitação para exercer funções públicas por oito anos. Os senadores tiraram o mandato de Dilma, mas preservaram os direitos políticos dela.