Flavio Dino monta equipe para gabinete do STF com dois juízes e uma juíza

Flavio Dino tem dedicado os dias que antecedem sua posse como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) para montar a equipe com quem vai trabalhar. Os ocupantes dos postos mais importantes já estão definidos.

Dos três juízes auxiliares que atuarão no gabinete, dois são do Maranhão, estado onde nasceu e que governou de 2015 a 2022. Foram escolhidos para os cargos os juízes estaduais Anderson Sobral e Amanda Thomé. A terceira cadeira será o juiz federal do Espírito Santo Americo Bedê.

A chefia de gabinete caberá à jornalista Rafaela Vidigal, que ocupou a mesma posição no gabinete de Dino quando ele era governador.