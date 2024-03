Regras do TSE são 'test drive' para regular big techs, dizem ministros

O artigo impede o provedor de comercializar o impulsionamento de conteúdo, inclusive sob a forma de priorização de resultado de busca, para veicular "fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado que possa atingir a integridade do processo eleitoral".

Ainda segundo a norma, o provedor deverá interromper o impulsionamento de fato inverídico assim que tomar conhecimento dele. Também será obrigado a investigar internamente perfis e contas para inibir comportamentos ilícitos.

A Justiça Eleitoral poderá determinar que o provedor veicule, por impulsionamento e sem custos, o conteúdo informativo para explicar informação inverídica veiculada previamente.

O artigo também obriga as empresas a cumprirem imediatamente ordem judicial de "remoção de conteúdo, suspensão de perfis, fornecimento de dados ou outras medidas".

Já o artigo 9-E responsabiliza os provedores, civil e administrativamente, a retirar imediatamente do ar conteúdos que divulgarem no período eleitoral mensagem antidemocrática; mensagem notoriamente mentirosa; conteúdo violento contra integrantes do Poder Judiciário; e discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia e ideologias nazistas e fascistas.

Na avaliação de ministros ouvidos pela coluna, a aplicação da norma pelo TSE será uma espécie de "test drive" no ambiente eleitoral. Se funcionar bem, a tendência é ultrapassar essa fronteira e atingir toda a internet.