Caso Marielle, Cid e Robinho: prisões do fim de semana mudam imagem do STF

No domingo (24), Moraes determinou a prisão de três suspeitos de mandarem matar a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco: o deputado federal Chiquinho Brazão; o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas Estadual) do Rio; e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

Dados da Democracia em Xeque mostram que, na semana de 15 a 22 de março, os principais destaques nas redes sociais foram o avanço nas investigações do assassinato de Marielle Franco e a revelação da fraude envolvendo o cartão de vacina de Bolsonaro, que veio à tona por meio da delação de Mauro Cid.

Nessa esteira, foram registrados maiores volumes de menções ao STF, com 1.700 postagens a mais do que o período anterior. Alexandre de Moraes foi mencionado 877 vezes, a palavra "fraude" estava em 413 posts e Judiciário, em 170.

Na semana de 9 a 14 de março, o assunto analisado era a modesta comitiva que esteve presente na parte externa do Capitólio, em Washington, que denunciou uma suposta ditadura do Judiciário no Brasil. Foram registradas 1.200 menções ao STF, 806 a Moraes, 214 ao Judiciário e 143 a Barroso. A instituição analisa amostras de postagens do Facebook, Instagram, YouTube, X e TikTok.

As prisões do fim de semana não guardam relação entre si, mas trazem alguns pontos de reflexão. Nos casos Marielle e Robinho, os relatores levaram as decisões em seguida para referendo do plenário. As votações foram unânimes pela manutenção das prisões. Mostra que as decisões dos relatores não foram tomadas de forma isolada, mas tiveram o respaldo do tribunal como um todo.

Outra análise possível é o avanço das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco depois que o caso chegou ao STF. A prisão dos suspeitos é fruto de uma parceria que deve dar outros frutos.