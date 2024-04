Moro preferiu assistir em Brasília julgamento no Paraná da ação de cassação

Se a decisão final for pela cassação, Moro terá o direito de recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Caso a eventual sentença seja mantida, será convocada nova eleição para preencher a cadeira de Moro no Senado. Isso porque a ação pede a cassação da chapa eleita. Ou seja, a decisão atingiria também os dois suplentes do senador.