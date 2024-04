Os motivos que levaram Alexandre de Moraes a banir contas em redes sociais

Imagem: Reprodução do YouTube

Allan dos Santos

O blogueiro e administrador do canal Terça Livre teve os perfis no X e em outras redes suspensos em julho de 2020, por decisão de Moraes. Além de atacar a honra de ministros do STF, ele defendeu o fechamento do tribunal e uma intervenção militar. Em uma transmissão, disse que o ministro Luís Roberto Barroso era um "miliciano digital". Segundo investigação da Polícia Federal, Santos recebia dinheiro vindo do exterior para veicular o conteúdo ofensivo.

Ainda em 2020, Santos se mudou para os Estados Unidos, a partir de onde criou novos perfis em redes sociais para burlar a proibição do STF. Moraes expediu ordem de prisão preventiva contra ele em outubro de 2021 por suspeita de integrar organização criminosa, crimes contra a honra, incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. Hoje, o blogueiro está foragido.

Na última segunda-feira (8), Santos realizou uma live no X, apesar de a decisão de Moraes de bloquear os perfis ligados a ele não ter sido revogada judicialmente. No vídeo, o blogueiro disse que o ministro "tem problemas sérios". No domingo, ele já tinha desafiado o STF ao realizar uma transmissão na rede de Elon Musk.