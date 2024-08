Crise das emendas reúne os 11 ministros do STF em almoço com Lira e Pacheco

Ontem, Barroso disse a interlocutores que queria ouvir mais do que falar. Ele também tinha a intenção de dizer aos parlamentares e ministros do governo que o tribunal não tem interesse em criar conflito, mas garantir que a execução do Orçamento atenda aos princípios constitucionais de transparência e controle.

O STF suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União. A decisão impede que as emendas sejam pagas até que o Congresso fixe regras claras para garantir a transparência na liberação dos recursos.

Agora, a ideia é flexibilizar a proibição do pagamento de emendas dessa natureza em situações específicas. A negociação acontece agora com a intenção de amenizar a crise instalada entre o STF e o Congresso Nacional.