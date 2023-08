Com o debate climático dominando a agenda política internacional, a França quer usar o fato de controlar um território na Amazônia para justificar e chancelar sua posição no debate sobre o desmatamento.

Base espacial de Kourou, na Guiana Francesa Imagem: ESA

Outro fator estratégico é Kourou, a base de lançamento de satélites e considerada como estratégica para assegurar uma vantagem competitiva para os europeus em programas espaciais. Com a concorrência chinesa nesse segmento, o Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. se transformou num ativo de alto valor para Paris e para os europeus.

Também pesa o fato de que, a partir do território, a França consegue uma posição privilegiada tanto no Caribe como na América do Sul.

Não por acaso, a França mantém uma forte presença militar no local, que garante tanto a proteção do departamento, segurança de Kourou e preservam os interesses franceses na América do Sul.

Segundo militares, é em parte de Caiena, capital da Guiana, que os franceses captam informações e podem se antecipar a eventuais crises na região.