Em seu novo livro de memórias, lançado na semana passada, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, tece elogios ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destaca como, ao longo de seu mandato, uma de suas prioridades foi a de construir uma parceria estratégica com o Brasil.

Conservador, Sarkozy foi presidente da França entre 2007 e 2012, com uma plataforma liberal e de direita. Para chegar ao poder, venceu a campanha do Partido Socialista, próximo ao PT, no Brasil. Em 2012, perdeu a eleição justamente para os socialistas.

Depois de Passions (2019) e Le Temps des Tempêtes ("O tempo das tempestades", 2020), ambos best-sellers, o ex-presidente francês agora lança Le Temps des Combats ("O tempo das batalhas"), cobrindo os anos de 2009 a 2011, o momento chave de seu mandato presidencial.