Para observadores, a decisão do governo Lula revela que existe uma aposta no sistema de tribunais e do direito internacional.

"Muitas tentativas foram feitas para superar a disputa de anos, inclusive por meio de um dialogo social", escreveu Marinho, numa carta de 13 de junho. "Apesar desses esforços, um resultado de consenso não foi obtido", lamentou. Por essa razão, ele apoia a ideia de que a disputa seja "colocada diante da Corte Internacional de Justiça".

"Entendemos que, sem uma certeza legal, essa disputa continuará a ter um impacto danoso para o sistema de supervisão, a credibilidade da OIT e implementação de padrões trabalhistas", escreveu.

O debate já estava em andamento nos últimos anos. Mas, por decisão da chancelaria bolsonarista, o Brasil optou por não se aliar ao grupo que solicitava recorrer a um tribunal internacional.

Agora, sob Lula, a instrução foi a de se aliar no pedido para que o caso chegue até Haia. Assim, com o apoio de 34 governos, uma solicitação do Grupo de Trabalhadores da Organização para recorrer à Corte Internacional de Justiça para decidir sobre o direito de greve foi enviada ao Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert Houngbo.

Na solicitação conjunta, governos e trabalhadores apontam que, cem anos após um primeiro pedido de recursos a uma corte internacional, a OIT "não deve hesitar em depositar mais uma vez sua confiança na Corte Mundial".