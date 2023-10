"As religiões de povos tradicionais e as de matriz africana sofrem perseguições históricas. A falta de comprimento do Estado brasileiro quanto a religiões como o candomblé, umbanda, de povos da floresta e culto tradicional tem permitido o avanço já violência física, material e mortes de seus sacerdote e praticantes", dirá a entidade.

A intervenção que será feita diante de outros governos vai apresentar o caso de Mão Bernadete e pedir respostas por parte das autoridades.

"No dia 17 de agosto de 2023 a sacerdotisa de candomblé, Yalorixá Bernadete Pacífico foi brutalmente assassinada com 22 tiros", diz o texto que será apresentado.

"O crime aconteceu dentro de seu terreiro e em frente aos seus netos no Quilombo dos Palmares. Antes dela, seu filho, João Alberto, conhecido como Beto do Quilombo, foi também assassinado por defender suas terras e Religião", afirma.

Para o grupo, é "urgente que o Estado brasileiro se responsabilize efetivamente e tome providências em relação à investigação dessas mortes". A Conectas também pede que as autoridades se responsabilizem pela "proteção dos direitos das pessoas e de suas comunidades, assegurando o direito a vida, ao território e a liberdade de religião e crença no sentido de demover a cultura do extermínio para quem faz parte dos cultos tradicionais e de matriz africana no Brasil".

A Conectas não será a única a denunciar o caso. Outros ativistas, durante a reunião, também farão denúncias. Uma delas será o Movimento Nacional Quilombola do Brasil. Em seu nome, Vercilene Dias lembra aos representantes da ONU que Mãe Bernardete estava sob proteção do Estado e registrada no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos no Brasil, quando foi assassinada.