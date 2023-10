Segundo ele, a meta agora é a de "apagar" o grupo terrorista para que "nunca mais ocorra". "É uma guerra contra a civilização".

"História não começou ontem", diz palestino

As frases do diplomata israelense foram seguidas por uma coletiva por parte do embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, que alertou que Israel não pode conduzir uma guerra, esperando que haverá paz. "Precisamos lidar com as raizes da crise. Liberdade, não ocupação", disse.

Numa declaração pedindo paz, o embaixador insistiu que a história não começou com o recente ataque do Hamas. "Ano após ano, estamos dizendo que a situação é intolerável", afirmou, numa referência aos ataques israelenses. "Nós escolhemos o caminho da paz, que é o que a comunidade internacional aposta. Não nos prove agora que estávamos errados", alertou.

Para ele, é tempo de colocar "fim à violência e iniciar um diálogo político". Mas, também fugindo do tom usado tradicionalmente na ONU, fez acusações contra Israel. "Não somos sub-humanos", disse. O diplomata insiste que não se pode defender a paz, e ao mesmo tempo defender a ocupação.

Mansour ainda lançou um alerta ao Conselho: "onde está a proteção aos palestinos quando há uma ocupação?". Em seu discurso, ele pediu que o órgão defenda o direito internacional, e não que se abandone isso. Para ele, essa é a hora de justiça, não vingança.