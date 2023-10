Na terça-feira, Israel pediu a renúncia do chefe da ONU, sob a alegação de que ele teria desrespeitado as vítimas do Hamas. Tel Aviv ainda anunciou que não dará visto a nenhum funcionário da ONU e descreveu a fala do português como "imoral".

A atitude de Israel foi respondida por uma dezena de países. Governos europeus e de outras partes do mundo emitiram declarações de solidariedade ao secretário-geral.

O próprio Guterres optou por se pronunciar nesta quarta-feira, diante da repercussão do caso na opinião pública de Israel.

Estou chocado com as interpretações erradas feitas sobre minha declaração ao Conselho de Segurança, como se eu estivesse justificando os atos de terror do Hamas

António Guterres

"Isso é falso. Foi exatamente o contrário", garantiu o secretário. Ele lembrou que, em seu discurso, afirmou que condenou "inequivocamente os horríveis e sem precedentes atos de terror de 7 de outubro do Hamas em Israel".

"Nada pode justificar a morte deliberada, os ferimentos e o rapto de civis —ou o lançamento de mísseis contra alvos civis", disse.