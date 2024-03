Suíça 'neutra' comemorou golpe de 64, revela telegrama: impediu '2ª Cuba'

O governo da Suíça comemorou o golpe de Estado de 1964, mas admitiu ter ficado preocupado com as medidas de repressão que foram tomadas. Um documento dos arquivos diplomáticos do país europeu revela a reação das autoridades suíças, dias depois da ruptura de democrática que, neste domingo (31), completa 60 anos.

Obtido pelo UOL, o documento é um telegrama enviado pela embaixada da Suíça em 13 de abril de 1964. O teor do texto contradiz uma das principais características do país nas últimas décadas, baseado em uma neutralidade em sua política externa.

Ao escrever para a sede do governo, em Berna, o então embaixador da Suíça no Brasil, André Dominicé, foi contundente em suas conclusões sobre o que estava ocorrendo no país naqueles primeiros dias do golpe: