Milícia no Brasil é acusada na ONU; governo é cobrado a promover desmonte

De acordo com a entidade, a organização paramilitar Invasão Zero foi revelada após o assassinato a tiros da liderança espiritual indígena Fátima Muniz de Andrade - a Nega Pataxó - em ataque ao povo indígena Pataxó Hã-hã-hãe em 21 janeiro. Isso ocorreu na retomada no território Caramuru-Catarina Paraguassu, no município de Potiraguá, no Sul da Bahia.

Segundo a denúncia, os caciques Naílton Pataxó e Aritanã Muniz foram gravemente feridos. "O tiro que matou Nega Pataxó saiu da arma do filho de um fazendeiro, de 19 anos, preso no momento do ataque. Um policial da reserva que participava da ação ruralista também foi detido", diz o documento.

A iniciativa ocorre num momento de crescente violações contra indígenas no sul do estado baiano. No ano passado, a Comissão Interamericana concedeu medidas cautelares para o povo indígena Pataxó das Terras Indígenas Barra Velha e Comexatibá, no extremo sul da Bahia, por identificar que os membros se encontram em situação de grave e urgente risco de dano irreparável aos seus direitos. Três indígenas Pataxós foram assassinados, dois deles adolescentes, entre junho de 2022 e abril de 2023.

Os dados nacionais também revelam como a atuação de milícias privadas em áreas rurais agrava os conflitos rurais.

Dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) apontam 973 casos de conflitos no campo no primeiro semestre de 2023, um aumento de 8% em comparação com o mesmo período de 2022.

Os números tornam o período o segundo mais violento dos últimos 10 anos, atrás apenas dos seis primeiros meses de 2020, quando a CPT registrou 1.007 conflitos.