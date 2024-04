Banco suíço ajudou Odebrecht a lavar U$20 mi, mas é multado em US$ 750 mil

Segundo eles, essa investigação criminal fazia parte de uma série de procedimentos abertos em relação à Operação Lava Jato, envolvendo a Odebrecht.

A investigação conduzida pela procuradoria da Suíça contra o PKB estabeleceu uma falta de organização dentro do banco com relação ao combate à lavagem de dinheiro.

"A investigação revelou a lavagem de dinheiro de mais de US$ 20 milhões", disse. "O PKB não identificou nem verificou corretamente a identidade dos proprietários beneficiários dos ativos depositados em determinadas contas abertas em sua sede em Lugano, deixando de esclarecer as circunstâncias e a finalidade das transações realizadas e de verificar se elas não eram incomuns e/ou suspeitas em termos de sua origem", disse.

A análise do risco de lavagem de dinheiro e as medidas e processos destinados a combater a lavagem de dinheiro, aplicados internamente no banco entre 2011 e 2014, foram insuficientes para evitar o delito de lavagem de dinheiro agravada.

Por conta da cooperação do banco com as autoridades, o valor da multa aplicado foi de apenas 750 mil dólares. Com relação a outras acusações de suborno de funcionários públicos estrangeiros, os suíços encerraram os casos, sem condenação.

Ainda hoje, cerca de vinte processos criminais estão em andamento na Suíça por conta da Lava Jato, incluindo três contra instituições financeiras na Suíça. O equivalente a mais de US$ 316 milhões em ativos está atualmente sequestrado ou confiscados na Suíça. Além disso, mais de US$ 465 milhões foram devolvidos às autoridades brasileiras com o consentimento das pessoas envolvidas, inclusive ex-diretores da Petrobras.