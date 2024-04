Sanders vai receber comitiva brasileira para debater ataques de 8/1

Além de Sanders, que deve receber a comitiva no dia 1 de maio, os brasileiros ainda estarão com o Departamento de Estado norte-americano e com o deputado Jamie Raskin e outros parlamentares que fazem parte da Comissão do Congresso Americano que investigou os ataques contra o Capitólio por aliados de Donald Trump.

Ofensiva da extrema direita em eleições pelo mundo

A viagem ocorre num momento de clara coordenação dos movimentos de extrema direita pelo mundo, ancorados na ofensiva do bilionário Elon Musk, supostamente em nome da "defesa da liberdade de expressão".

Na semana passada, em Budapeste e com a presença de alguns dos principais nomes do movimento ultraconservador no mundo, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu em defesa das pessoas detidas por conta do envolvimento com os ataques de 8 de Janeiro, defendeu Mauro Cid, auxiliar de ordens de seu pai Jair Bolsonaro, denunciou supostas "torturas" com aliados bolsonaristas e teceu elogios a Elon Musk.

O discurso construído para dar uma impressão de que uma repressão e "censura" estaria ocorrendo no Brasil e que a democracia estaria em risco foi feito no CPAC 9 (Conferência de Ação Política Conservadora), a principal conferência ultraconservadora mundial, desta vez transformada em um palco para articular posições para eleições estratégicas que vão ocorrer em 2024.

A tática de disseminação desta narrativa repete o que Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares fizeram nos EUA em março e numa sala praticamente vazia do Parlamento Europeu em abril. Eles ainda foram ao Tribunal Penal Internacional para apresentar uma queixa, ainda que não existam evidências de que tenham sido recebidos pelo procurador-geral.