Lula, Biden e líderes mundiais pressionam Hamas para libertar reféns

Também assinaram Argentina, Áustria, Bulgária, Canadá, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Espanha, Tailândia e Reino Unido.

Todos representam países que têm cidadãos que estão presos ou desaparecidos em Gaza após os ataques terroristas do Hamas em Israel em outubro passado.

"O destino dos reféns e da população civil em Gaza, que são protegidos pela lei internacional, é de interesse internacional", declararam os líderes

"Enfatizamos que o acordo sobre a mesa para libertar os reféns traria um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza, o que facilitaria um aumento da assistência humanitária adicional necessária a ser entregue em toda a Faixa de Gaza e levaria ao fim das hostilidades com credibilidade", apontaram. "Os habitantes de Gaza poderiam voltar para suas casas e suas terras com preparativos prévios para garantir abrigo e provisões humanitárias."

"Apoiamos firmemente os esforços de mediação em andamento para trazer nosso povo de volta para casa", disseram os líderes. "Reiteramos nosso apelo ao Hamas para que liberte os reféns e que ponhamos fim a essa crise para que, coletivamente, possamos concentrar nossos esforços em trazer paz e estabilidade à região", completaram.

Negociação e mal-estar

A postura do Brasil sempre foi, na ONU, de condenar os atos do Hamas e de pedir que o grupo palestino libertasse os reféns. O gesto, agora, serve para que a diplomacia ainda sinalize que sempre esteve ao lado de um processo de negociação, ainda que as críticas de Lula contra Israel tenham levado o governo de Benjamin Netanyahu a declarar o brasileiro como persona non grata e a uma retirada do embaixador do Brasil de Tel Aviv.