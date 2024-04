Sem Lula em Lisboa, Brasil cita derrota do fascismo na Revolução dos Cravos

A referência à derrota do fascismo ocorre num momento em que a extrema direita ganha espaço em Portugal e fustiga de forma permanente o presidente brasileiro.

"A Revolução dos Cravos legou a Portugal um sistema político plural e inclusivo, voltado à construção de uma sociedade livre, justa e democrática", afirmou a chancelaria brasileira.

O Itamaraty indicou que, durante a visita, Vieira manterá encontro com seu homólogo, Paulo Rangel. "No encontro, os chanceleres repassarão temas da agenda bilateral, regional e multilateral", afirma.??"As relações Brasil-Portugal têm natureza única, pela história compartilhada pelos dois povos. O país é importante parceiro comercial do Brasil na Europa, com fluxo de comércio de US$ 4,7 bilhões em 2023, com superávit de US$ 2,7 bilhões para o Brasil. Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal", destaca o Itamaraty.

A visita ocorre um dia depois de o governo português sinalizar seu reconhecimento pelos crimes cometidos na escravidão e colonialismo. Na quarta-feira, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, indicou que sua pasta já está em contato com os portugueses para avaliar de que forma a questão de reparação pode ser traduzida em atos concretos.