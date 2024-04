ONU pede que Brasil retire acusações contra jornalista do caso Mari Ferrer

forneça informações sobre a base legal e factual para as acusações de difamação apresentadas contra a sra. Schirlei Alves e sua subsequente condenação, e se o interesse público em informar sobre violência e discriminação sexual e baseada em gênero e a conduta de funcionários públicos foi levado em consideração.

indique quais medidas foram tomadas para garantir que os jornalistas que cobrem casos de má conduta sexual e estupro no Brasil possam operar em um ambiente propício e possam realizar suas reportagens legítimas sem medo de assédio, intimidação, estigmatização ou criminalização de qualquer tipo.

As relatoras deram 60 dias para que o Estado respondesse, o que acabou ocorrendo no dia 29 de março de 2024. Pediram que nesse período, porém, "todas as medidas provisórias necessárias sejam tomadas para interromper as violações alegadas e evitar que elas ocorram novamente e, caso as investigações apoiem ou sugiram que as alegações sejam corretas, para garantir a responsabilização de qualquer pessoa responsável pelas violações alegadas".

O Itamaraty afirmou que a resposta à referida carta de alegações "foi feita com base em subsídios de diferentes órgãos do governo brasileiro". "Por questões de protocolo, o governo brasileiro não pode liberar acesso à resposta antes que seja publicada formalmente pelas Nações Unidas", explicou a chancelaria.