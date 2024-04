Em carta a Musk, ONU acusou suas ações de ajudar a disseminar violência

"Também foi relatado que quase todo o departamento de supervisão de direitos humanos do Twitter foi demitido e atualmente há uma falta de capacidade para monitorar a conformidade com os direitos humanos na plataforma", afirmou a carta a Musk.

Para eles, era necessária uma revisão completa dos modelos de negócios para garantir que as operações comerciais estejam "em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão".

O ódio contra mulheres negras

Os relatores ainda apontaram que o surgimento das plataformas de mídia social revelou a "onipresença e a interseccionalidade do ódio online dirigido contra mulheres, meninas, minorias e pessoas com diversidade de gênero".

"Apesar da falta de dados abrangentes, estima-se que 23% das mulheres relataram ter sofrido abuso ou assédio online pelo menos uma vez na vida e que uma em cada dez mulheres sofreu alguma forma de violência online desde os 15 anos de idade", afirmaram.

Eles ainda apontam que as mulheres de cor têm 34% mais chances de serem alvo de assédio do que as mulheres brancas. "As mulheres negras são as mais visadas: um em cada dez tweets enviados a elas foi abusivo ou problemático", afirmaram.