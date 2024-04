Musk tentou silenciar críticos, pesquisadores e censurar uso de dados

A decisão do tribunal reafirma que as proteções vitais da Primeira Emenda se aplicam a pesquisadores e jornalistas que usam ferramentas digitais para informar o público sobre as práticas de plataformas poderosas.

Esha Bhandari, vice-diretora de projetos do Projeto de Discurso, Privacidade e Tecnologia da ACLU (sigla em ingês para ONG União Americana pelas Liberdades Civis)

Sua entidade foi uma das que lideraram a defesa dos institutos de pesquisa no processo aberto por Musk. Apoiaram ainda o caso a Electronic Frontier Foundation e a Universidade de Columbia.

Essa é uma decisão importante que vê o processo de Elon Musk pelo que ele é -- um esforço para punir seus críticos por discurso constitucionalmente protegido e para impedir que pesquisadores estudem sua plataforma.

Alex Abdo, diretor de litígio da Universidade de Columbia

"A sociedade precisa de pesquisas confiáveis e éticas em plataformas de mídia social e, muitas vezes, essas pesquisas dependem da possibilidade de estudar publicações disponíveis publicamente. A ação judicial de Musk colocou em risco esse tipo de pesquisa", disse Abdo.

As pesquisas desses institutos são consideradas como informações cruciais para que os reguladores tomem medidas coercitivas.

Para as entidades que comemoraram a derrota de Musk, a pesquisa de interesse público "serve como um mecanismo de responsabilidade fundamental para revelar as opções de moderação de conteúdo e as políticas e práticas de privacidade das plataformas".