Com Trump condenado, Eduardo Bolsonaro diz que EUA viraram 'republiqueta'

O julgamento durou seis semanas e ouviu mais de vinte testemunhas. Na terça-feira (28), os advogados apresentaram seus argumentos finais. Na quarta (29), o caso seguiu para os doze jurados, que anunciaram o veredito.

Sem provas, Eduardo Bolsonaro optou por questionar o processo. "Durante 72 anos de vida, Trump jamais teve ficha criminal, mas bastou ele concorrer à presidência para receber toneladas de processos injustos, indiciamentos e, agora, até condenações. Força Trump! #GoTrump", escreveu o parlamentar.

"Sua condenação ontem foi uma inovação jurídica especialmente desenhada para Trump e exclusivamente para prejudicá-lo", justificou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado como inelegível. "Os juízes nos EUA são eleitos e o que julgou Trump, juiz Merchan, sempre foi um doador do partido democrata (esquerda), demasiado parcial", disse o brasileiro.

O magistrado fez uma doação de US$ 35 para a campanha democrata nas eleições de 2020. Apesar de pequeno, o dinheiro foi amplamente usado como argumento pelos apoiadores de Trump.

Para o deputado, que passou a fazer campanha no exterior para denunciar uma suposta ditadura no Brasil, a atitude da Justiça americana foi "sem sentido e covarde". "É usar as armas do Estado para condenar alguém que, de acordo com os critérios legais sempre usados no judiciário ("rule of law"), jamais seria condenado", disse.

Na mensagem, o filho do ex-presidente brasileiro afirmou que conhece Trump "não é de hoje". "Não o encontrei apenas uma ou duas vezes. Posso falar para além do Presidente que foi - e será!", disse.