EUA adotam sanções contra 16 aliados de Maduro por obstruírem eleição

O Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira a adoção de novas sanções contra 16 aliados de Nicolas Maduro. Eles seriam responsáveis por "obstruir um processo eleitoral presidencial competitivo e inclusivo na Venezuela e violar os direitos civis e humanos".

Trata-se da primeira medida adotada pela Casa Branca depois da polêmica eleição de julho. O governo de Nicolás Maduro anunciou que venceu, sem revelar as provas das atas eleitorais.

Os indivíduos sancionados incluem líderes do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), alinhados a Maduro. Segundo o governo Biden, eles "impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos, bem como militares, funcionários de inteligência e do governo responsáveis por intensificar a repressão por meio de intimidação, detenções indiscriminadas e censura".