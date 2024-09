Mundo está no 'purgatório' e vive 'colapso climático', alerta chefe da ONU

Sua avaliação é de que, até 2035, as economias avançadas devem reduzir as emissões de energia em 80% e os mercados emergentes em 65%. O G20 é responsável por 80% do total de emissões.

"Eles devem liderar o esforço, mantendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e as respectivas capacidades à luz das diferentes circunstâncias nacionais.

Em seu discurso, Guterres elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único líder internacional citado.

"Tenho a honra de trabalhar em estreita colaboração com o Presidente Lula do Brasil - que é presidente do G20 e anfitrião da COP30 - para garantir o máximo de ambição, aceleração e cooperação", disse.

Para ele, o financiamento é essencial e a COP29, em Baku em novembro, deve apresentar uma nova meta financeira significativa.

Crítica ao petróleo: "poluidores devem pagar"

Guterres também fez duas críticas ao que chamou de "situação maluca". "Continuamos a recompensar os poluidores para que destruam nosso planeta", disse. "O setor de combustíveis fósseis continua a embolsar enormes lucros e subsídios, enquanto as pessoas comuns arcam com os custos da catástrofe climática, desde o aumento dos prêmios de seguro até a perda de meios de subsistência", atacou.