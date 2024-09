EUA questionam plano de paz de Brasil e China para Ucrânia

Blinken também revelou que esteve com o chanceler chinês Wang Yi e criticou o apoio militar de Pequim aos russos. "O que acontece na relação entre China e Rússia é problema deles. Mas o fornecimento de armas é problema para todos", alertou.

Brasil se reúne com Lavrov

Menos de cinco horas depois do anúncio do grupo da paz, o chanceler Mauro Vieira se reuniu em Nova York com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. No encontro, o plano foi alvo de uma troca de impressões.

Dias antes do encontro com o russo, porém, ministro brasileiro esteve com o chefe da diplomacia ucraniana. O encontro foi um dos primeiros da agenda de Mauro Vieira na Assembleia Geral da ONU, nesta semana.

A base do projeto do grupo de emergentes é o acordo assinado entre China e Brasil em maio e que estabelece seis princípios para lidar com a guerra, a não expansão do campo do conflito, a recusa do uso de armas nucleares e a convocação de uma conferência de paz com russos e ucranianos.

Celso Amorim, assessor especial da presidência, apontou como a reunião desta sexta-feira é a realização do projeto inicial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ter um "grupo de amigos da paz". "Levou tempo. Leva tempo para que as pessoas entendam que outros caminhos não conduzem à paz. Mas conseguimos", disse. Lula vinha propondo a iniciativa desde que venceu a eleição, em 2022.