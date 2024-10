Israel e Irã trocam acusações e ameaças na ONU; tensão deve continuar

O iraniano ainda acusou os EUA de serem "cúmplices de um regime terrorista" e de fornecer as bombas que estão matando no Oriente Médio, além de vetar qualquer ação do Conselho de Segurança. "Israel não quer paz", disse.

O embaixador iraniano apresentou uma lista de todos os ataques realizados por Israel na região e contra líderes do Hezbollah e do Hamas. "Nossa ação foi dentro do princípio de autodefesa e resposta aos atos de agressão. Foi uma necessidade e proporcional para retomar o equilíbrio de poder", disse.

"Israel precisa entender que suas ações têm custos. Nós não tivemos opção contra um Estado terrorista", disse.

Já o governo do Líbano afirmou, no Conselho, que o Oriente Médio "está queimando por todos os lados". "Estamos sofrendo uma invasão, depois de uma ação bárbara em Gaza", disse a delegação libanesa por meio de seu representante, Hadi Hachem. "Israel viola todos os princípios internacionais", afirmou.

Para ele, apenas a presença de tropas internacionais da ONU na fronteira pode ser uma solução para a ameaça israelense. Beirute concordou com um cessar-fogo proposto por americanos e franceses. "Mas Israel rejeitou", disse.

"O Conselho de Segurança precisa evitar uma implosão do Oriente Médio. Estamos caminhando para uma guerra geral. Só a diplomacia pode solucionar", disse.