Brasileira Irmã Rosita vence maior prêmio global de ajuda a refugiados

Eis os principais trechos da entrevista de Rosita Milesi ao UOL:

Merkel, Eleonor Roosevelt, Dom Paulo Arns já ganharam esse prêmio antes da senhora. O que esse prêmio representa? De que forma ele dá forças para o teu trabalho?

Rosita Milesi: Ao ver figuras tão exponenciais e brilhantes que mereceram o prêmio Nansen, me sinto muito aquém de qualquer honraria que possa me colocar ao lado de pessoas tão extraordinárias e que as tenho como mestras e mestres, mas de quem me sinto tão distante.

Suavizo esta honra imerecida do prêmio, dedicando-a como reconhecimento que não decorre só do meu trabalho, mas que é o resultado de muitas forças e atores: milhares de refugiados, refugiadas, migrantes e apátridas que conheci e pude ajudar ao longo de minha vida, inumeráveis colaboradores, tantos agentes de órgãos públicos e de organizações que confiaram em mim e que me apoiaram, dando-me lições de esperança nos caminhos que compartilhamos.

Minha trajetória não foi algo planejado, direcionado para que a essa altura da vida eu chegasse a uma láurea tão importante. O que fiz e continuo fazendo foi ter uma diretriz muito clara: trabalhar em favor de migrantes e refugiados, especialmente dos mais vulneráveis, como mulheres e crianças. Fui abençoada nessa caminhada porque muito do que tentei fazer ao longo desses anos rendeu frutos e ajudou muitas pessoas, e isso me encoraja a seguir fazendo. Na verdade, esse prêmio é das centenas de pessoas que lutaram comigo por essa causa, e dos milhares de refugiados com que tive oportunidade de encontrar, escutar, ajudar, animar para sua nova etapa, os quais tanto me ensinaram sobre esperança, vida, fé e solidariedade.

O Brasil se transformou num local de destino de refugiados nos últimos anos, com o número crescendo de forma importante. Quais são os principais motivos dessa onda e quais os maiores obstáculos para recebê-los?