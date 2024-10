Missão da OEA: 'Violência política contra mulheres é normalizada no Brasil'

"Mais uma vez, as autoridades eleitorais do Brasil demonstraram seu profissionalismo e capacidade de superar os desafios logísticos que envolvem a realização de uma eleição com mais de 450 mil urnas eletrônicas, impactada por fenômenos climáticos, como secas e incêndios que afetam diversas regiões do país", destacou.

Outro elogio se refere à "eficiência dos sistemas tecnológicos eleitorais do Brasil, que permitiu à autoridade eleitoral, mais uma vez, obter resultados com agilidade e sem interrupções".

No que se refere às urnas, a missão admitiu que "ocorreram falhas em que urnas foram reiniciadas e, excepcionalmente, substituídas por urnas de contingência".

Mas aponta que, no total, 0,6% das urnas foram substituídas em todo o país, percentual similar ao de eleições anteriores.

"Em termos de auditoria e fiscalização do sistema de votação eletrônica, a Missão observou o processo de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas do TSE e acompanhou remotamente os sorteios das urnas eletrônicas para o teste de integridade do TRE de São Paulo, Pará, Pernambuco e Santa Catarina no sábado, 5 de outubro", explicou.

"Da mesma forma, no dia da votação, a Missão observou a impressão e verificação da zerésima em locais de votação em Goiás e presenciou o processo de verificação de autenticidade do software de urna em locais de votação e o teste de integridade com e sem biometria em São Paulo", disse.