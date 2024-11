Anistia e turbulência: como eventual volta de Trump impacta Brasil

Os republicanos trarão cadeias de suprimentos essenciais de volta aos EUA, garantindo a segurança nacional e a estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, criando empregos e aumentando os salários dos trabalhadores americanos.

Os republicanos fortalecerão as políticas Buy American e Hire American, proibindo as empresas que empregam prioritariamente estrangeiros de fazer negócios com o governo federal.

A eleição ocorre num momento importante na relação comercial entre os dois países. Dados da Câmara de Comércio Brasil-EUA (Amcham) e do próprio governo americano apontam que nunca o fluxo de exportação de manufaturas brasileiras atingiu um valor tão alto, com a venda de US$ 29,9 bilhões em 2023. Hoje, o mercado americano é o maior destino de produtos de alto valor agregado brasileiro, superando a China e qualquer outro parceiro.

Apesar disso, os dados apontam para uma queda importante das vendas americanas ao mercado brasileiro em 2023, com uma contração de 26% em comparação a 2022. Hoje, segundo a Casa Branca, o Brasil representa 2,3% do total das vendas americanas no mundo.

Entre os setor privado, o que assusta é o tom protecionista de Trump que, em seus comícios, prometeu a retomada de barreiras comerciais, inclusive contra seus aliados.

Jorge Viana, presidente da Apex — a agência de exportação do governo — destaca a importância do mercado americano e defende, como o Planalto, uma atitude que não esbarre em ideologias. "Nossa diplomacia comercial tem que ser pragmática com quem ganhar", disse ao UOL.