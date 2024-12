Amor subversivo na Amazônia é recado às guerras atuais, diz atriz libanesa

Sim, é uma história de muitos de nós. Minha pergunta a você: como os brasileiros são vistos hoje no Líbano?

Minha percepção sobre os brasileiros se abriu muito depois do filme. Sempre escutei falar dessas ondas de imigração e da intensidade da diplomacia entre os dois países, mas nunca havia sido algo que eu me foquei. Quando entrei para esse projeto, comecei a me fazer perguntas e ficar mais exposta à comunidade brasileira. Descobri um bar brasileiro em Beirute, o Boteco. Tem pão de queijo, música brasileira. De repente, me deparei com uma camada de minha própria cidade que eu desconhecia. Desenvolvi amizades com brasileiros, o cruzamento das culturas.

Todos sabemos que a comunidade libanesa no Brasil é uma das maiores do mundo, com uma população duas vezes a do próprio Líbano.

A produção decidiu levar você a ser confrontada com a Amazônia, com algo novo. Como foi o primeiro contato da atriz, não da personagem?

Eu estava em Istambul e, por Lisboa, cheguei em Belém. Era noite e eu estava excitada. Nunca pensei que eu iria um dia ver a Amazônia. Fui levada para as docas e senti algo. Era noite, mas eu queria ver mais. Nunca tinha visto um rio tão grande. Tinha a força de um mar.

Há, inclusive, uma cena que não entrou no filme final. Mas a personagem engravida e ela volta para Manaus. A criança nasce e o batizado é no rio. Uma filha do amor.