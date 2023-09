Bahia possui um dos recordes de mortes por policiais em um único ano. Enquanto 354 pessoas foram mortas pela PM-BA no ano de 2015, o número de vítimas saltou para 1464 em 2022. Esse é o terceiro maior número de mortes causadas pela polícia em um estado em único ano, ficando atrás apenas de São Paulo, onde a polícia fez 1470 vítimas em 1992, ano do massacre do Carandiru, e do Rio de Janeiro, onde a polícia matou 1814 pessoas no ano de 2019.

Número de mortes na Bahia é subestimado. O número de ao menos 50 mortes causadas por policiais na Bahia durante o mês de setembro é subestimado. No ano passado foram 1464 mortes, o que daria uma média de 122 mortes por mês. Portanto, 50 mortes é um número abaixo da média e, se somadas as mortes causadas por policiais fora de operações policiais, o número é muito maior.

Crime está se organizando na Bahia. O crime organizado está se organizando na Bahia e entrando para o interior do estado, onde há uma guerra de pelo menos oito facções criminosas disputando espaço e o poder. Além disso, há dois importantes portos para o tráfico internacional de drogas na Bahia, em Salvador e Ilhéus, então há uma disputa das facções pelo controle de um dos negócios mais lucrativos do Brasil.

Política de estado chancela atuação violenta da polícia. Enquanto há um espalhamento do crime por diversas regiões também falta inteligência para a polícia, que tem sua ação violenta chancelada por uma política de estado. O aumento de 314% da letalidade policial entre 2015 e 2022 na Bahia não é coincidência, é fruto de uma política instituída por Rui Costa e herdada pelo atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Governadores não tem coragem para frear violência policial. As polícias estão se tornando cada vez mais autônomas e hoje são quase independentes. Ao mesmo tempo, nenhum governador tem coragem para frear a violência e a letalidade policial. Além disso, o Governo Federal também não possui nenhuma política de segurança para melhorar essa situação.

