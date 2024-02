Brasil precisa saber impacto na desigualdade de todas as políticas públicas

O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou durante o programa Análise da Notícia que o simples aumento do limite de isenção do Imposto de Renda não é capaz de reduzir a desigualdade no Brasil.

Brasil precisa saber o impacto na desigualdade de todas as políticas públicas. Não é apenas a questão do Imposto de Renda, é qualquer medida que for adotada e precisa ter um relatório de impacto da desigualdade. José Roberto de Toledo

O governo federal publicou nesta terça-feira (6) a MP 1.206/2024, que isenta do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Toledo destacou, entretanto, que a alíquota efetiva do imposto de renda deveria levar em consideração a proporcionalidade da renda de cada pessoa. Atualmente ele é progressiva para os 94% menos abastados da população, mas os 6% mais ricos têm uma alíquota regressiva, ou seja, quanto mais rica a pessoa for a partir dessa faixa, menos pagará proporcionalmente.