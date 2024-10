SP tem orçamento para enterrar fiação, mas falta prioridade, diz urbanista

É óbvio que dá, do ponto de vista técnico e urbanístico. Aliás, não só dá como é muito recomendável que seja feito. Nós temos vários exemplos de cidades do mundo que toda a fiação é enterrada. Nós temos uma legislação em São Paulo, inclusive, que determina que todos os novos loteamentos tenham fiação enterrada. É uma questão de prioridade e de gestão urbana.

Nabil Bonduki

Não seria a primeira vez que São Paulo passaria por obras do tipo: Bonduki relembrou casos em que a fiação precisou ser enterrada, como na época da elaboração do corredor de ônibus da Avenida Rebouças, na gestão Marta Suplicy, e em obras de modernização da Avenida Paulista.

Com a crise climática tornando cada vez mais comuns eventos extremos, incluindo as chuvas e as ondas de calor, o período do verão traz mais incertezas sobre a capacidade de São Paulo manter-se com luz mesmo após tempestades. Com isso, a Prefeitura deveria aproveitar a capacidade de investimentos para se planejar para o futuro, e não apenas "para o próximo verão", disse o urbanista.

As áreas que são arborizadas são as melhores do ponto de vista do equilíbrio climático, mas são as mais arriscadas a ter árvores caindo sobre os fios da cidade. E essas são as áreas mais privilegiadas. Na periferia, não tem arborização. E por isso que também a repercussão é muito grande, infelizmente. Quando um desastre acontece na periferia, pouca gente fica tão mobilizada como quando acontece na Lapa, em Pinheiros, no Morumbi, etc. Então, tem também esse fator da desigualdade sócio-territorial, tudo isso precisa ser pensado de frente. É um bom momento para aproveitar.

Nabil Bonduki

