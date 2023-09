Na petição endereçada a Moraes, os advogados de Bolsonaro anotaram: "...É indubitável que os termos de declarações de oitivas já realizadas constituem elementos já efetivamente documentados, tornando-se, assim, imperiosa a concessão de acesso imediato a esses documentos."

Não houve nem tempo para que a PF empurrasse as declarações de Mauro Cid e do pai dele, o general Lourena Cid, para dentro do processo. Mas a defesa, a pretexto de justificar a pressa, reconhece até a eficiência dos investigadores:

"Diante do significativo progresso nas investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorridos ontem, requer-se a autorização para a atualização dos autos, permitindo o acesso integral aos termos de declarações relativos às oitivas realizadas em 31 de agosto de 2023".

Advogados não costumam jogar palavras ao vento. Quando silenciam um cliente, calam um indefeso. Quando lançam seu palavreado astuto em petições formais, tentam pescar novas artimanhas em velhas súmulas supremas. O pedido de acesso a "elementos já efetivamente documentados" escora-se na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal.

Uma súmula é um resumo breve de decisão tomada pela Suprema Corte. A de número quatorze tem 14 anos de idade. Foi aprovada em sessão plenário do dia 2 de fevereiro de 2009. Anota o seguinte: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

O que os advogados de Bolsonaro esquecem de lembrar —ou lembram de esquecer— é que o sucesso do trabalho policial por vezes depende do sigilo. Na sessão em que aprovaram a súmula que consagra a obviedade do direito do acusado de conhecer as acusações, os ministros do Supremo também reconheceram outra obviedade: Há diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.