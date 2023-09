Apenas oito meses depois do quebra-quebra nas sedes dos Três Poderes, fica entendido que a nova jurisprudência tornará qualquer tentativa de virada de mesa da democracia num empreendimento de altíssimo risco no Brasil. Ao rebater os argumentos da defesa do réu, Moares acertou o olho da mosca ao declarar que "o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque". Disse estar "muito claro" que o objetivo da "turba" era "derrubar o governo democraticamente eleito em 2022." Algo que, segundo Moraes, só não aconteceu porque "o Exército brasileiro não aderiu a esse devaneio golpista, defendido inclusive por vários políticos que estão sendo investigados."

A construção da nova jurisprudência do Supremo é facilitada pelo trabalho de mostruário realizado pela Polícia Federal. Havia na multidão de golpistas anônimos velhos, jovens, empresários, profissionais liberais e desocupados fanatizados. Procurando agulha no palheiro, os investigadores conseguiram acomodar os criminosos na cena do crime. A boa notícia é que o golpismo começou a ser enquadrado. A má notícia é que, por ora, a asfixia atinge apenas as piabas do golpe. O trabalho esá apenas no começo. Para que o espetáculo seja completo, é imperioso que a mão forte do aparato repressor caia também sobre os tubarões do golpe.