A domesticação tem prazo de validade, pois Bolsonaro disse que Mauro Cid "não participava de nada" e "não vai inventar nada". Nem poderia. Para fazer jus à premiação judicial prevista no acordo de delação, Cid precisa revelar verdades podres que observou no andar de cima do Planalto e nas patentes superiores das Forças Armadas. Quem continua com os dois pés na ficção é Bolsonaro.

O capitão declarou, por exemplo, que no acampamento que pedia golpe na frente do QG de Brasília "não tinha violência, não tinha armas, não tinha nada". Dali saíram os piromaníacos que incendiaram carros e ônibus no centro de Brasília às vésperas do Natal passado. Estavam lá os três terroristas que confessaram o plano para explodir um caminhão de combustível nos arredores do aeroporto da Capital. Desceram do acampamento os executores do quebra-quebra de 8 de janeiro.

Ou seja: mesmo numa entrevista em que está fora de si, Bolsonaro não consegue esconder o farsante que tem por dentro.