Ao buscar refúgio no Supremo contra a CPI do Golpe, Augusto Heleno tornou-se num personagem constrangedor. No mínimo, virou um ex-corajoso. No máximo, deixou aflorar uma insuspeitada covardia.

Submetido ao caráter lotérico do Judiciário, o general bolsonarista caiu nas mãos de Cristiano Zanin. O indicado de Lula indeferiu o pedido de Heleno para se ausentar da CPI. Assegurou-lhe, porém, o direito ao silêncio.

É pequeno o apreço do general pelo Judiciário e pelo Legislativo. Em dezembro de 2021, falando para agentes da Abin, Heleno disse "dois ou três ministros do STF" tramavam "esticar a corda até arrebentar." Revelou que injetava "Lexotan na veia" duas vezes por dia "para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica."