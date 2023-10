Em 1985, no alvorecer da redemocratização, não havia no Brasil telefone celular, TV a cabo, antena parabólica e cerveja em lata. Hoje, o progresso tornou-se um bem mal compartilhado. Em plena Idade Mídia, as redes sociais converteram-se em plataformas de promoção do ódio. O veneno infectou os valores democráticos.

A perspectiva de prosperidade é anterior à Constituição de 88. Stefan Zweig, autor austríaco mundialmente conhecido, publicou em 1941: "Brasil, País do Futuro." Nessa obra, Zweig anotou que o Brasil "quase não deveria ser qualificado de um país, mas antes de um continente, um mundo com espaço para 300, 400 milhões de habitantes, e uma riqueza imensa sob este solo opulento e intacto, da qual apenas a milésima parte foi aproveitada."

A opulência sob o solo já não está tão intacta. Trama-se até a prospecção do óleo armazenado nas profundezas da foz do Amazonas. Mas o proveito das riquezas é para poucos. O Brasil pós-Zweig ainda é um país desigual. O escritor já não está entre nós. Suicidou-se. Com os olhos voltados para o futuro, Zweig não suportou o presente de oito décadas atrás.

No momento, a proteção constitucional de 1988 revela-se precária como um guarda-chuva sem o pano que o recobre. Por ele passam, sem anteparos, a insensatez e todas as marteladas que maltratam os brasileiros e sua democracia. Vivo, Stefan Zweig talvez constatasse que o Brasil se tornou o mais antigo país do futuro do mundo.