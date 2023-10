É impressionante como há militares e policiais em todos as encrencas criminais de Bolsonaro. A Abin era chefiada pelo delegado federal Alexandre Ramagem, que se subordinava ao general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Ramagem obteve do eleitor do Rio de Janeiro um mandato. Ou o escudo de uma imunidade parlamentar. Como deputado, presenteou Heleno dias atrás com rasgados elogios durante um depoimento do general na CPI do Golpe.

Há no escândalo um quê de constrangimento. No despacho que assinou para enviar os rapazes da PF às ruas, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Paulo Maurício Fortunato Pinto, atual número 3 da Abin. Mandou afastar outros quatro servidores da agência.

A ordem constrange porque revela que, decorridos dez meses da gestão Lula, a dedetização da Abin, um órgão cujas falhas estão no epicentro do 8 de janeiro, ainda não foi concluída. Espanto! Pasmo!! Estupefação!!!