Para cada problema complexo há sempre uma solução rápida, simples e errada. Sob o impacto do terror que a milícia impôs ao Rio de Janeiro ao queimar 35 ônibus, alguns carros e até um trem em reação à morte de um criminoso pela Polícia Civil, o ministro Flávio Dino (Justiça) anunciou que "vai aumentar mais ainda as equipes federais" deslocadas para o estado. Nos bastidores, discute-se até o uso pontual das Forças Armadas.

Na crônica da segurança púbica do Rio de Janeiro, o fundo do poço é apenas mais uma etapa rumo às profundezas. O poder político no estado é emprestado. E pode retornar à bandidagem, seu legítimo dono, a qualquer momento. A fogueira da milícia carioca mostrou que Cláudio Castro convive com o pior tipo de ilusão que pode acometer um governante: a ilusão de que governa. Aos pouquinhos, o governador arrasta a gestão Lula para a fogueira.

Impotente, Castro simulou poder: "O crime organizado que não ouse desafiar o estado". Foi como se uma caricatura política, tendo fracassado na função de governador, tentasse a sorte como comediante. Castro estreou no poder fluminense como vice de Wilson Witzel, um ex-juiz que se elegeu governador surfando a onda Bolsonaro e prometendo mirar na "cabecinha" dos bandidos. Caiu por corrupção.