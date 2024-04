Na guilhotina, Moro estreita a inimizade com Gilmar Mendes

Quando abandonou 22 anos de magistratura para virar ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro parecia acreditar que a política era coisa muito séria para ser deixada para os políticos. Hoje, com o mandato de senador a prêmio, Moro tornou-se um típico político brasileiro —grosso modo falando.

Costuma-se dizer que política é a arte de engolir sapos. Com a garganta na guilhotina, Moro deglute elefantes. Reuniu-se com o desafeto Gilmar Mendes. Aquele desejo incontido de salvar humanidade da corrupção foi substituído pela ânsia de livrar a si mesmo da acusação de mau uso de verbas públicas na eleição.

Todos sabem o que Moro e Gilmar pensam um do outro. No ano passado, o ex-juiz da Lava Jato foi filmado numa festa junina falando em "comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes". O decano do Supremo reagiu: "Quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é o Moro".