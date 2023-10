Quando tomava banho de sol com os presos mais perigosos da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) — todos integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) —, o narcotraficante André Oliveira Macedo, 46, o André do Rap, cansou de dizer que antes do Natal de 2020 estaria livre.

E foi exatamente o que aconteceu no dia 10 de outubro daquele ano. André do Rap passou mesmo as festas de fim de ano bem longe das grades. Antes de sair pela porta da frente do presídio, ele foi de cela em cela no pavilhão 1 da unidade e se despediu dos prisioneiros. Os comparsas o ovacionaram.

O traficante internacional de drogas, acusado de mandar toneladas de cocaína para a Europa via porto de Santos e condenado a 15 anos e seis meses, vestia calça e camisa brancas. Câmeras de segurança da penitenciária registraram os momentos da despedida dele.