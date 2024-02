Justiça de SP converte prisão em flagrante de 'Japa do PCC' em preventiva

Ao converter o flagrante em preventiva, o juiz Fábio Pando de Matos, observou, durante audiência de custódia na Vara de Plantão da Capital, que Karen "não apresenta condições financeiras compatíveis com aquilo que foi apreendido na casa dela".

"Assumiu as funções do marido", diz juiz

No entendimento do magistrado, após o falecimento de Cabelo Duro, Karen "assumiu as funções espúrias do marido e passou a administrar os bens ilícitos dele, com aumento substancial de seu patrimônio, gozando de prestígio junto à conhecida facção criminosa".

Cabelo Duro foi morto a tiros de fuzil em 22 de fevereiro de 2018, no Tatuapé, uma semana após coordenar em Fortaleza, no Ceará, os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, líderes do PCC.

A reportagem não conseguiu contado com os advogados de Karen. Mas o espaço continua aberto para manifestação dos defensores dela.

Para a Polícia Civil, Karen afirmou desconhecer os trabalhos ilícitos do marido. Acrescentou que nunca recebeu dele qualquer quantia financeira. Ela contou também que não conhece nenhum integrante de organização criminosa, inclusive do PCC.