PCC usou milhões ao tentar resgates em prisão; CV parece que fugiu de graça

Mais cedo, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, havia classificado a fuga como um "fato irrepetível". "Nesses momentos que a gente atua numa situação dessa, a gente pode classificar como uma crise no sistema prisional, porque o fato é inusitado", disse.

Um conjunto de circunstâncias favoreceu a fuga destes dois detentos. É por isso que nós, num primeiro momento, numa hipótese, não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando os fugitivos. Ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuada com aquilo que foi encontrado no local.

Ricardo Lewandovski, ministro da Justiça