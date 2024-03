Versão policial sobre 26 mortes em Varginha é fictícia, diz delegado da PF

O relatório diz ainda que os laudos periciais apontaram que não houve resistência dos suspeitos no sítio Recanto Dourado e eles foram baleados de trás para frente, nos membros superiores e inferiores. De acordo com o texto, os ferimentos foram compatíveis com lesões de defesa.

Os laudos indicaram ainda que, dos 26 mortos, 17 apresentavam pelo menos uma lesão "póstero-inferior". Esse termo sinaliza que os tiros atingiram os suspeitos pelas costas ou face posterior.

O documento assinado por D'Ângelo afirma que as armas longas atribuídas aos suspeitos no sítio Lagoinha, incluindo uma metralhadora ponto 50 capaz de derrubar aeronaves, foram introduzidas na cena do crime em momento posterior às mortes.

Local não foi preservado

Outro trecho do relatório diz que "todo profissional de segurança pública recebe treinamento para, em caso de se deparar com local de crime, preservar o ambiente".

Para o delegado D'Ângelo, "nos eventos de 31 de outubro de 2021, a prática foi dolosamente negligenciada e a preservação dos locais não só deixou de ser observada, como foi transgredida".