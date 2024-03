PCC tem novos chefes nas ruas após racha histórico na organização criminosa

Em março do ano passado, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada para desarticular integrantes do PCC acusados de planejar atentados e os sequestros do senador Sérgio Moro (União Brasil) e do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya.

Chacal, comparsa de Forjado, deixou a Penitenciária Federal de Mossoró em outubro de 2023. Ele assumiu a função de "sintonia final" do PCC em 2018, também por indicação de Marcola. O padrinho dele na facção é Júlio César Guedes de Moraes, 51, o Julinho Carambola.

O criminoso havia sido preso pela última vez em 2015, quando liderou uma quadrilha responsável por ataque a um caixa eletrônico em Bauru (SP). Houve troca de tiros com a polícia e três assaltantes morreram. Outros seis, incluindo Chacal, acabaram detidos.

As missões da dupla

O MP-SP acredita que Forjado e Chacal estão em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, junto com outros comparsas do PCC, cuidando do fortalecimento do tráfico de drogas da facção, considerado a atividade mais lucrativa da organização criminosa.

Outra missão da dupla seria, ainda segundo o MP-SP, planejar o sequestro de autoridades públicas e até mesmo policiais penais para usá-los como moedas de troca na libertação de líderes do PCC recolhidos nas penitenciárias federais.